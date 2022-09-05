В Курске после пожара в «Бумеранге» активизировались мошенники

Мошенники сообщали, что в ближайшее время будет проведена проверка ТЦ Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В региональном ГУ МЧС рассказывают, сегодня, 5 сентября, руководителям и другим должностным лицам курских торговых центров стали поступать сообщения от якобы главного государственного инспектора по пожарному надзору Курской области. Мошенники сообщали, что в ближайшее время будет проведена проверка объекта. Чтобы проверка не состоялась или прошла «как надо», они предлагали перевести на некий счет определенную сумму денег.

Главное управление напоминает, график проведения поверок размещен на официальном сайте регионального управления МЧС России. О проводимой проверке (в том числе внеплановой) организация уведомляется заранее, письменно.

Напомним, пожар в курском торговом центре «Бумеранг» произошел 2 сентября. Во время возгорания погиб 40-летний мужчина.