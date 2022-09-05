В Курской области из-за детской шалости сгорели полторы тонны сена

За неделю в регионе было зарегистрировано 104 пожара Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

ЧП произошло в деревне Теплое Поныровского района. В региональном ГУ МЧС сообщают, что пожар случился предположительно из-за детской шалости. В результате возгорания сгорели шесть 250-килограммовых тюков сена.

Помимо этого, случился пожар и в селе Сотниково Фатежского района. Там сгорели четыре скирда соломы общей площадью 4000 квадратных метров.

Всего за минувшую неделю в регионе было зарегистрировано 104 пожара. Так, 31 августа в Рыльском районе добровольцы потушили трактор. А 2 сентября огнеборцы Мантуровского района выезжали на тушение комбайна, в котором загорелись задние колеса и топливный бак.

Главное управление напоминает о необходимости соблюдения требований безопасности в быту и общественных местах. Обо всех происшествиях сообщайте в службу спасения по телефонам «101» и «112».