Пенсионерка из Курска почти неделю переводила деньги мошенникам

Женщина думала, что спасает себя от кредита Фото: Архив "КП"

63-летняя жительница Курска почти неделю переводила деньги преступникам в условиях полной секретности – звонившие пообещали привлечь ее к ответственности, если она расскажет кому-то о происходящем.

В региональном УМВД рассказывают, пенсионерке позвонили и от имени сотрудников банка рассказали, что неизвестные втайне оформили на нее крупный кредит. Чтобы аннулировать операцию женщине сказали взять кредит и перевести деньги на счет, который продиктуют.

После первого денежного перевода с курянкой вновь связался мужчина, который представился следователем и должен был расследовать мошенничество. Чтобы поймать преступников, нужно было вновь взять кредит и отправить на продиктованные реквизиты. Пенсионерка несколько раз оформляла кредиты и отправляла мошенникам. Когда сумма достигла миллиона рублей, а требования дополнительных вложений не прекращались, она стала подозревать, что стала жертвой мошенников.

В полиции добавляют, что аналогичным образом, пытаясь спасти себя от вымышленного кредита, еще двое курян оформили займы и перевели мошенникам. В каждом случае суммы насчитывали более полумиллиона рублей.