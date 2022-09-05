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Происшествия5 сентября 2022 12:29

Пенсионерка из Курска почти неделю переводила деньги мошенникам

Женщина отправила преступникам миллион рублей
Кристина ГОРБАТЕНКО
Женщина думала, что спасает себя от кредита

Женщина думала, что спасает себя от кредита

Фото: Архив "КП"

63-летняя жительница Курска почти неделю переводила деньги преступникам в условиях полной секретности – звонившие пообещали привлечь ее к ответственности, если она расскажет кому-то о происходящем.

В региональном УМВД рассказывают, пенсионерке позвонили и от имени сотрудников банка рассказали, что неизвестные втайне оформили на нее крупный кредит. Чтобы аннулировать операцию женщине сказали взять кредит и перевести деньги на счет, который продиктуют.

После первого денежного перевода с курянкой вновь связался мужчина, который представился следователем и должен был расследовать мошенничество. Чтобы поймать преступников, нужно было вновь взять кредит и отправить на продиктованные реквизиты. Пенсионерка несколько раз оформляла кредиты и отправляла мошенникам. Когда сумма достигла миллиона рублей, а требования дополнительных вложений не прекращались, она стала подозревать, что стала жертвой мошенников.

В полиции добавляют, что аналогичным образом, пытаясь спасти себя от вымышленного кредита, еще двое курян оформили займы и перевели мошенникам. В каждом случае суммы насчитывали более полумиллиона рублей.