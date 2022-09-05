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Происшествия5 сентября 2022 11:40

Курянин два раза ударил своего друга ножом

Мужчина скрылся с места преступления
Кристина ГОРБАТЕНКО
Раненого мужчину удалось спасти

Раненого мужчину удалось спасти

Фото: Архив "КП"

Как рассказывают в региональном УМВД, конфликт между двумя пьяными мужчинами произошел, когда они отдыхали с компанией друзей в лесу. Во время словесной перепалки 27-летний молодой человек два раза ударил кухонным ножом своего 38-летнего приятеля. Увидев, что товарищ ранен, он испугался и выбросил нож в болото. После чего позвонил брату раненого мужчины и сообщил, что его родственник пострадал, не уточняя, от кого именно.

К этому моменту пострадавший уже отправился домой. Его немедленно доставили в больницу и оказали необходимую помощь.

27-летнему курянину грозит лишение свободы на срок до десяти лет.