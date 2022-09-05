В Курске в школе №35 во время занятий эвакуировали детей

В учебном учреждении прошла тренировочная эвакуация Фото: Архив "КП"

Информация о том, что во время занятий в курской школе №35 эвакуировали детей, появилась в социальных сетях. Однако в региональном комитете образования поспешили успокоить курян и заявили, что повода для беспокойства нет.

Дело в том, что в учебном учреждении прошла тренировочная эвакуация. Подобные занятия проходят в рамках месячника безопасности. Детям после летних каникул напомнили, как вести себя в случае чрезвычайных происшествий.

Напомним, теперь каждая учебная неделя в курских школах будет начинаться с поднятия государственного флага и исполнения гимна России. Подобные церемонии в школах будут проходить по понедельникам. Флаг поднимают лучшие ученики школы.