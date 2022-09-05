В Курске перекроют улицу Гудкова

Причина - ремонт автомобильной дороги Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

5 сентября в Курске временно ограничат движение транспорта еще на двух участках. С 09:00 до 21:00 10 сентября будет перекрыта дорога на улице Гудкова от улицы Фестивальной до улицы Дубровинского. Причина - ремонт автомобильной дороги по Гудкова.

Также с 06:00 до 20:00 7 сентября будет временно прекращено движение транспорта на участке переулка Цюрупы в районе дома № 18. Причина – проведение земляных работ по строительству подземного газопровода.

Ранее КП сообщала, что с шести утра 5 сентября будет временно прекращено движение транспорта на участке улицы Никитской от пересечения с улицей Карла Маркса до дома № 8 по улице Никитская.

Дорогу перекроют из-за неотложных ремонтных работ участка магистральной тепловой сети. Ограничения продлятся до 23:00 26 сентября.