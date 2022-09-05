В курских школах учебная неделя началась с поднятия флага и исполнения гимна РФ

Подобные церемонии в школах будут проходить каждый понедельник Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Во всех школах Курска учебная неделя началась с поднятия государственного флага и исполнения гимна России. Теперь подобные церемонии в школах будут проходить каждый понедельник. Флаг поднимают лучшие ученики школы.

Как сообщают в городской администрации, все общеобразовательные организации Курска к началу учебного года из средств федерального бюджета получили государственную символику и флагштоки.

Также с нового учебного года каждый понедельник школьников будет начинаться с занятия «Разговоры о важном» — это новый формат внеурочной деятельности. С ребятами будут беседовать о жизни школы, о событиях, которые происходят в городе, стране и в мире. Главные направления для обсуждения — патриотизм и гражданское воспитание, историческое просвещение, нравственность и экология.