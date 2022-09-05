7 сентября в Сеймском округе Курска отключат газ

Газа не будет с 9:00 до 20:00
Фото: Архив "КП"
7 сентября несколько улиц в Сеймском округе временно останутся без газа. Причина – неотложные ремонтные работы на газопроводе среднего давления.
Как сообщают в региональном ГУ МЧС, газа не будет с 9:00 до 20:00.
Ограничения коснутся следующих улиц:
Еремина,
1-й, 2-й, 3-й, 4-й Моковские переулок,
Моковская,
1-й, 2-й Моковский проезд,
Тракторная,
Энгельса переулок,
Сумская,
Пигорева,
Ольшанского,
Комарова,
Малышева,
Конорева,
Дейнеки,
Заводская,
Энгельса, 86, 88, 90, 136, 138, 138-а;
3-я Песковская,
2-й, 3-й Шоссейный переулок,
Литовская, 16, 109-а, 109-б;
Пионеров, 17, 52-г;
Дружининская, 7-а;
СНТ «Моква», 2, 3, 4, 5, 6, 9, 23, 278, 280, 291, 504, 506, 513.
Пользоваться газовыми приборами в указанное время запрещается.