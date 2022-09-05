7 сентября в Сеймском округе Курска отключат газ

Газа не будет с 9:00 до 20:00 Фото: Архив "КП"

7 сентября несколько улиц в Сеймском округе временно останутся без газа. Причина – неотложные ремонтные работы на газопроводе среднего давления.

Как сообщают в региональном ГУ МЧС, газа не будет с 9:00 до 20:00.

Ограничения коснутся следующих улиц:

Еремина,

1-й, 2-й, 3-й, 4-й Моковские переулок,

Моковская,

1-й, 2-й Моковский проезд,

Тракторная,

Энгельса переулок,

Сумская,

Пигорева,

Ольшанского,

Комарова,

Малышева,

Конорева,

Дейнеки,

Заводская,

Энгельса, 86, 88, 90, 136, 138, 138-а;

3-я Песковская,

2-й, 3-й Шоссейный переулок,

Литовская, 16, 109-а, 109-б;

Пионеров, 17, 52-г;

Дружининская, 7-а;

СНТ «Моква», 2, 3, 4, 5, 6, 9, 23, 278, 280, 291, 504, 506, 513.

Пользоваться газовыми приборами в указанное время запрещается.