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Общество5 сентября 2022 8:39

5 сентября в Курске ремонтируют дороги на пяти улицах

Возможны затруднения в движении транспорта
Кристина ГОРБАТЕНКО
График работ может измениться

График работ может измениться

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске продолжаются дорожные работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Так, сегодня, 5 сентября, ремонт пройдет на пяти участках.

На улицах Щепкина и Менделеева будут ремонтировать тротуары. На 2-м и 3-м Институтских переулках запланировано устройство бортового камня. На улице Сосновской проведут фрезерование старого дорожного покрытия .

График работ может измениться в зависимости от погоды и дорожной обстановки. Возможны затруднения в движении машин на указанных участках.

В региональном комитете транспорта и дорог просят автомобилистов не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать работе дорожной техники.