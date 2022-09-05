Курское «Динамо-Фарм» стартовало на турнире в Иванове с победы

Сегодня, 5 сентября, «Динамо-Фарм» сыграет с ногинским «Спартаком». Начало в 14:00. Фото со страницы ЖБК "Динамо" в VK.

Вчера, 4 сентября, курское «Динамо-Фарм» стартовало на турнире памяти тренера Кирилла Литвинова, проходящем в Иванове. Бело-голубые, играющие в группе «А», встретились с «УГМК-Юниор». В первой четверти наши девушки уступили (20:23), и даже победа во втором игровом отрезке (9:8) не повлияла на промежуточную расстановку сил. Повести в счете курянки смогли лишь после третьей четверти. Впрочем, уральские оппонентки не позволили расслабиться вплоть до самого конца. Итог – 66:63 в пользу «Динамо-Фарм». Самыми результативными в нашей команде стали Мария Родионова (14 очков), Дарья Гончарова (девять), Кристина Бакаева и Виктория Рыженко (по семь).

- Первый матч получился тяжелым, - подвел итог наставник «Фарма» Андрей Рузанов. - Боевым. Мы долго искали свою игру, за что спасибо сопернику. «УГМК-Юниор» - молодцы, бились всю игру. В четвертой четверти мы оторвались до «+14», но удержать разницу не смогли. Еще раз спасибо сопернику. В предсезонке нужны как раз такие матчи. Если все игры будут проходить «кость в кость», это нам поможет быстрее набрать форму и игровой тонус.

Сегодня, 5 сентября, «Динамо-Фарм» сыграет с ногинским «Спартаком». Начало в 14:00.