Под Курском в ДТП погиб 65-летний мужчина

Авария произошла в Золотухинском районе Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По информации регионального УГИБДД, авария произошла 2 сентября примерно в 12:00 на восьмом километре автодороги «Золотухино – Казанка». Водитель 1957 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ-21074», не справился с управлением и совершил съезд с дороги, машина перевернулась.

В результате ДТП водитель скончался на месте. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Всего со 2 по 4 сентября в Курской области зарегистрировано восемь ДТП с пострадавшими. Еще одна авария произошла 4 сентября на автодороге «Курск – Поныри - станция Свобода – Александровка». Примерно в 23:30 автомобиль «ЛАДА» под управлением женщины – водителя 1972 года рождения, столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2112», за рулем которого был водитель 1973 года рождения.

В результате ДТП женщина - водитель автомобиля «ЛАДА» и несовершеннолетняя девочка - пассажир автомобиля «ВАЗ-2112», 2011 года рождения, получили ранения.