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Происшествия5 сентября 2022 7:47

За неделю в Курской области потушили 103 пожара

73 раза горела сухая трава
Кристина ГОРБАТЕНКО
Курские огнеборцы выезжали по тревоге 137 раз

Курские огнеборцы выезжали по тревоге 137 раз

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

С 29 августа по 2 сентября курские огнеборцы выезжали по тревоге 137 раз. Потушено было 103 пожара, из них – десять возгораний стерни и 75 возгораний сухой травы и мусора.

На ДТП спасатели выезжали 12 раз, погибших зарегистрировано не было, пострадало шесть человек. Об этом сообщают в региональной противопожарной службе.

Помимо этого, за неделю проконсультировали мерам пожарной безопасности 11374 человека, и распространили 12431 анкету-памятку.

Горела сухая трава и 4 сентября. Пожар произошел в Вышнереутчанском сельсовете хутора Кофановка в 13:11. Возгорание было на площади около 250 квадратных метров.

Противопожарная служба Курской области в очередной раз напоминает, что при обнаружении возгорания необходимо незамедлительно звонить в пожарно-спасательную службу по телефону 101 или по единому телефону вызова экстренных служб 112.