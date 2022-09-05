В Курске с 5 сентября перекроют участок дороги на улице Никитской

Будут проводить неотложные ремонтные работы участка магистральной тепловой сети Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В городской администрации сообщают, что с шести утра 5 сентября будет временно прекращено движение транспорта на участке улицы Никитской от пересечения с улицей Карла Маркса до дома № 8 по улице Никитская.

Дорогу перекроют из-за проведения филиалом ПАО «Квадра» — «Курская генерация» неотложных ремонтных работ участка магистральной тепловой сети.

Ограничения продлятся до 23:00 26 сентября.

Недавно КП сообщала о том, что в Курске на улице Кавказской появилась объемная трехметровая пешеходная «зебра». Как пояснили в комитете дорожного хозяйства, это эксперимент, водители видят такую разметку и сбавляют скорость, что позволяет снизить аварийность.