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Общество5 сентября 2022 7:22

В Курске с 5 сентября перекроют участок дороги на улице Никитской

Ограничения будут действовать до 26 сентября
Кристина ГОРБАТЕНКО
Будут проводить неотложные ремонтные работы участка магистральной тепловой сети

Будут проводить неотложные ремонтные работы участка магистральной тепловой сети

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В городской администрации сообщают, что с шести утра 5 сентября будет временно прекращено движение транспорта на участке улицы Никитской от пересечения с улицей Карла Маркса до дома № 8 по улице Никитская.

Дорогу перекроют из-за проведения филиалом ПАО «Квадра» — «Курская генерация» неотложных ремонтных работ участка магистральной тепловой сети.

Ограничения продлятся до 23:00 26 сентября.

Недавно КП сообщала о том, что в Курске на улице Кавказской появилась объемная трехметровая пешеходная «зебра». Как пояснили в комитете дорожного хозяйства, это эксперимент, водители видят такую разметку и сбавляют скорость, что позволяет снизить аварийность.