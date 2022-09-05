За сутки коронавирусом заразились 485 курян

В регионе продолжается вакцинация от коронавируса Фото: Архив "КП"

В Курской области продолжает расти число новых случаев заболевании коронавирусом. Так, по данным оперштаба на 5 сентября, в регионе ковид заразились еще 485 человек. Напомним, что по данным на 4 сентября, был выявлен 451 новый случай заболевания.

Всего с начала пандемии в области зарегистрировано 128 623 подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 325 человек, на ИВЛ – 12 (10 – инвазивная, 2 – неинвазивная).

По оперативным данным, на сегодняшний день скончались 2504 человека. За минувшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.