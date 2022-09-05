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Политика5 сентября 2022 6:16

5 сентября в Рыльском районе Курской области пройдут учебные стрельбы

Местных жителей просят не волноваться
Кристина ГОРБАТЕНКО
Стрельбы будут проходить с 10:00 до 16:00

Стрельбы будут проходить с 10:00 до 16:00

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сегодня, 5 сентября, в Рыльском районе будут слышны выстрелы. Глава района Андрей Лисман в соцсетях сообщил, что с 10:00 до 16:00 пройдут учебные стрельбы российских военнослужащих на специальных (западных) полигонах.

Местных жителей просят отнестись к происходящему спокойно и с пониманием.

Ранее, 3 сентября, в Курской области ВСУ в очередной раз обстреляли приграничный поселок Теткино. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По словам главы области, нападение случилось около 17 часов. В районе улицы Фрунзе зафиксировали не менее семи прилетов. К счастью, пострадавших нет.