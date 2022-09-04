Курский «Авангард» умудрился не проиграть тулякам, уступая в два мяча на 90-й минуте

В десятом туре 10 сентября подопечные Дениса Гершуна сыграют дома с обнинским «Квантом» (девятое место, восемь очков). Фото со страницы ФК "Авангард" в VK.

Сегодня, 4 сентября, в матче девятого тура второй лиги в группе 3 курский «Авангард» принимал на своем поле дубль тульского «Арсенала». Если в предыдущей встрече наши парни ушли от гостевого поражения в Рязани, забив спасительный гол на 73-й минуте, то теперь они добились куда более ошеломительного камбэка. К исходу 90-й минуты гости вели 2:0, но так и не удержали победный счет. Уже в компенсированное время сначала Александр Агеев, а затем Артем Горбулин обеспечили курянам ничью (2:2), продлив беспроигрышную серию (с учетом Кубка) до 15-ти матчей.

После сегодняшнего игрового дня лидерство в подгруппе 1 делят «Авангард» с брянским «Динамо» - у них по 21-му очку. Далее следует дубль «Арсенала» (17). В десятом туре 10 сентября подопечные Дениса Гершуна сыграют дома с обнинским «Квантом» (девятое место, восемь очков).

Что касается бомбардирской гонки, то наш Михаил Земсков продолжает удерживать единоличное лидерство – у него восемь точных ударов. У его ближайших преследователей Ивана Хлебородова («Калуга»), Рената Васиченко из «Сахалинца» и Романа Изотова из «Арсенала-2» по пять голов.