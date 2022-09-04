Курские баскетболистки остановились в шаге от финала Всероссийской Спартакиады

5 сентября курянки поспорят за бронзовые медали либо со Свердловской областью, либо с Московской. Фото со страницы ЖБК "Динамо" в VK.

Сегодня, 4 сентября, в столичном «Баске Холле» состоялся полуфинальный матч баскетбольного турнира среди женщин в рамках Всероссийской Спартакиады. Команды Курской области и Москвы проводили второй матч за шесть дней. Если на групповой стадии 30 августа успеха добились наши спортсменки 74:66, то сегодня успех сопутствовал москвичкам. Переломной стала третья четверть, после которой перевес курянок в одно очко обернулся отставанием в пять. Вернуться в игру в четвертой четверти наши баскетболистки не смогли. Выиграв заключительный отрезок (14:13), они проиграли матч – 65:69. Самыми меткими в нашей сборной стали Аделина Абайбурова (14 очков), Елизавета Шабанова (11 очков и восемь подборов) и Елизавета Комарова (10 очков).

Теперь завтра, 5 сентября, курянки поспорят за бронзовые медали либо со Свердловской областью, либо с Московской.