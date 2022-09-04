6 сентября курский «ЮЗГУ-Атом» начнет поход за Кубком России в Туле

Шесть участников турнира сыграют по одному матчу друг с другом. Фото со страницы ВК "ЮЗГУ-Атом" в VK.

С 6 по 11 сентября в Туле пройдут матчи предварительного этапа Кубка России по волейболу среди женских команд. Шесть участников турнира сыграют по одному матчу друг с другом. Четыре лучших клуба выйдут в следующий раунд.

Расписание матчей с участием курского «ЮЗГУ-Атом»:

6 сентября. Соперник – «Динамо» (Краснодар). 17:00.

7 сентября. «Липецк». 15:00.

9 сентября. «Тулица» (Тула). 19:00.

10 сентября. «Динамо» (Анапа). 17:00.

11 сентября. «Минчанка». 15:00.

Напомним, что в прошлом розыгрыше женской Суперлиги «Липецк» финишировал на 11-м месте, «Минчанка» - на 12-м, краснодарское «Динамо» - на восьмом, а «ЮЗГУ-Атом» занял третье место в высшей лиге «А».