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Общество4 сентября 2022 9:20

Около 100 спортсменов из четырех регионов поучаствовали в велопробеге «Курская дуга – 2022»

Он был посвящен 79-й годовщине победы на Курской дуге
Анна ГРЕБЕНКИНА
Фото: пресс-служба администрации Курской области.

Фото: пресс-служба администрации Курской области.

Фото: Предоставлено "КП"

Патриотический велопробег «Курская дуга – 2022», посвященный 79-й годовщине победы на Курской дуге, прошел 3 сентября. Как сообщили в администрации региона, в мероприятии приняли участие около 100 спортсменов из Курской, Воронежской, Белгородской областей и Красноярского края.

Перед стартом велопробега на мемориале памяти павших в годы Великой Отечественной войны, участники возложили цветы к Вечному огню. Спортсмены преодолели более 180 км по местам боевой славы.

Закончился велопробег в поселке Золотухино – местечко Свобода, где прошло возложение цветов к монументу воина-освободителя, а также награждением медалями.