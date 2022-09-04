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Происшествия4 сентября 2022 9:14

В Курской области в очередной раз обстреляли приграничный поселок Теткино

Незначительно пострадали три дома
Анна ГРЕБЕНКИНА
Фото: телеграм-канал Романа Старовойта.

Фото: телеграм-канал Романа Старовойта.

В Курской области ВСУ в очередной раз обстреляли приграничный поселок Теткино. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в субботу, 3 сентября.

По словам главы области, нападение случилось около 17 часов. В районе улицы Фрунзе зафиксировали не менее семи прилетов. К счастью, пострадавших нет.

- Незначительные повреждения нанесены трем домовладениям. В основном пострадали окна, крыши и заборы. Специалисты оценивают ущерб, обязательно поможем жителям с ремонтом, - добавил Роман Старовойт.

Напомним, 30 августа под минометный обстрел ВСУ попали два приграничных села Глушковского района Курской области - Алексеевка и Елизаветовка.