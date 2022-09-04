В Курской области в очередной раз обстреляли приграничный поселок Теткино

Фото: телеграм-канал Романа Старовойта.
В Курской области ВСУ в очередной раз обстреляли приграничный поселок Теткино. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в субботу, 3 сентября.
По словам главы области, нападение случилось около 17 часов. В районе улицы Фрунзе зафиксировали не менее семи прилетов. К счастью, пострадавших нет.
- Незначительные повреждения нанесены трем домовладениям. В основном пострадали окна, крыши и заборы. Специалисты оценивают ущерб, обязательно поможем жителям с ремонтом, - добавил Роман Старовойт.
Напомним, 30 августа под минометный обстрел ВСУ попали два приграничных села Глушковского района Курской области - Алексеевка и Елизаветовка.