Курские баскетболистки вышли в полуфинал Всероссийской Спартакиады

Выиграв сегодняшний матч, наши землячки вышли в полуфинал, где 4 сентября встретятся с Москвой, которую уже побеждали на групповом этапе. Фото со страницы ЖБК "Динамо" в VK.

Сегодня, 3 сентября, в столичном «Баске Холле» состоялся четвертьфинальный матч баскетбольного турнира среди женщин в рамках Всероссийской Спартакиады. Выиграв первую четверть (15:14), сборная Оренбургской области, по сути, подписала себе смертный приговор. Уже во втором игровом отрезке курянки попросту уничтожили соперниц – 23:8. Игра в одну калитку продолжалась до самого финиша. Итог – 76:42 в пользу Курской области.

Анна Буровая сегодня стала лучшим снайпером - 17 очков. Александра Штанько набрала 12 очков и совершила восемь подборов.

Выиграв сегодняшний матч, наши землячки вышли в полуфинал, где 4 сентября встретятся с Москвой, которую уже побеждали на групповом этапе. Финал женского баскетбольного турнира Всероссийской Спартакиады пройдет 5 сентября.