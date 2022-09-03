За сутки ковид подтвердился у 451 курянина

В регионе растет заболеваемость ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 3 сентября с начала пандемии в Курской области всего зарегистрирован 127 671 подтвержденный случай заболевания коронавирусом. В том числе 451 - за последние сутки. В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 303 человека, на ИВЛ – пять (трое – инвазивная, двое – неинвазивная).

По оперативным данным с начала пандемии в регионе от ковид скончались 2504 человека. За минувшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.