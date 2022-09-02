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Спорт2 сентября 2022 18:43

Курский «Авангард» поспорит за выход в 4-й раунд Кубка страны с тамбовским «Спартаком»

Во время сегодняшней жеребьевки определился хозяин поля
Алексей СЕРГУНИН
Время начала кубковой встречи пока не определено. Фото со страницы ФК "Авангард" в VK.

Время начала кубковой встречи пока не определено. Фото со страницы ФК "Авангард" в VK.

Матч 3-го раунда «Пути регионов» в рамках Кубка России-2022/23 между «Авангардом» и тамбовским «Спартаком» пройдет 14 сентября на курском стадионе «Трудовые резервы». Напомним, что во втором раунде куряне на своем поле одолели московский «Сахалинец» (2:0), а «волки» в Тамбове обыграли белгородский «Салют» (3:1).

Отметим, что клубы уже встречались между собой в этом сезоне. В рамках первенства России в подгруппе 3.1 второй лиги «Авангард» победил дома 2:0. Что касается времени начала кубковой встречи, то оно пока не определено.

Как сообщалось ранее, курские рапиристки завоевали две медали на Всероссийской Спартакиаде.

Тем временем, курские баскетболистки вышли в полуфинал Всероссийской Спартакиады. Во втором матче турнира наши девушки одолели соперниц из Омской области.