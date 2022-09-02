Курские рапиристки завоевали две медали на Всероссийской Спартакиаде

Турнир по фехтованию в рамках Всероссийской Спартакиады сильнейших спортсменов 2022 года принял Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Фото со страницы "комитета по ФК и спорту Курской области" в VK.

Турнир по фехтованию в рамках Всероссийской Спартакиады сильнейших спортсменов 2022 года принял Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой. В соревнованиях рапиристок в личном зачете третьей стала курянка Арина Марченко. Также бронзу завоевала Светлана Трипапина (Москва). Победила Лейла Пириева (Московская область), второй финишировала Марта Мартьянова (Татарстан).

В командном первенстве у женщин Курская область (Анастасия Безносикова, Виталина Анащенкова, Полина Козаева, Кристина Самсонова) завоевала серебро. Победили девушки из Московской области, третий результат у «Санкт-Петербурга.

Как сообщалось ранее, курянка Светлана Сапелкина завоевала серебро на Спартакиаде учащихся России по тяжелой атлетике. По сумме рывка и толчка она подняла 79 кг.

Тем временем, курские баскетболистки вышли в полуфинал Всероссийской Спартакиады. Во втором матче турнира наши девушки одолели соперниц из Омской области.