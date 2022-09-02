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Общество2 сентября 2022 10:21

В центре Курска благоустроили сквер

Общая стоимость проекта составила около 43 миллионов рублей
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Курск меняется с приближением Дня города

Курск меняется с приближением Дня города

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Завершено благоустройство сквера на пересечении улиц Ленина и Кати Зеленко

Как рассказали в комитете городского хозяйства, по всей территории сквера уложена плитка, сделано освещение, разместился газон, обустроена система полива, появились лавочки для отдыха и урны.

После окончания вегетационного периода зеленых насаждений в рамках заключенного контракта будут высажены 626 саженцев хвойных и лиственных деревьев, кустарников.

Общая стоимость проекта благоустройства составила порядка 43 млн рублей. Преображение общественного пространства велось в рамках муниципальной программы «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Курске на 2019 — 2024 годы» в два этапа.