В модернизацию курского трамвая вложат более 12 миллиардов рублей

Трамвайный парк должны скоро обновить Фото: Светлана ВОЛКОВА

31 августа состоялся экспертный совет Минтранса РФ, на котором проходила защита инвестиционных проектов по развитию транспортной инфраструктуры Курска, Перми и Красноярска.

Курск стал первым городом страны, в котором начнется реализация новой программы обновления электротранспорта.

- Мы уже приступили к выполнению предпроектных работ, а дальше не только обновим курский трамвайный парк, но и будем развивать инфраструктуру, - сообщили в компании "Мовиста Регионы" - Напомним, что 15 августа мы подписали с администрацией Курской области концессионное соглашение по модернизации трамвайной инфраструктуры в Курске на 25 лет. Объем инвестиций составит 12,4 млрд рублей

Финансирование проекта осуществляется с участием государственной корпорации развития ВЭБ.РФ