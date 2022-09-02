В Курске пройдет концерт бардов

В День города будет много интересных мероприятий Фото: Светлана ВОЛКОВА

4 сентября организаторы международного фестиваля авторской песни «Соловьиная трель» и музыкального фестиваля «Свой круг» представят курянам программу «Доброго вечера всем...».

Выступят лучшие барды Курска, лауреаты и дипломанты многочисленных фестивалей России.

Зрители услышат авторский дуэт «СуБа! Ru» (Михаил Сухов и Алексей Баркатунов), проект «Кащенко» (Михаил Карпински и Александр Фрейдин), Юлия Сабаранская, Владимир Ахмедов, Роман Феоктистов, Андрей Струков, Александр Шестеряков.

Начало в 18:00. Место: концертная площадка на ул. Горького, д.15 (Курский базовый медицинский колледж).

Также 4 сентября в 11.45 в сквере «Молодежный» будет дан старт городским соревнованиям автомобильных семейных экипажей «Папа-Старты».

Участников семейного автоквеста ждут увлекательные интеллектуальные и экстремальные задания на этапах, море драйва и позитива, километры хорошего настроения.