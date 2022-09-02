Куряне напишут «Диктант Победы»

Курянам предлагают вспомнить о событиях Великой Отечественной войны Фото: Светлана ВОЛКОВА

3 сентября в 12.00 начнется Всероссийская историческая акция «Диктант Победы».

Участником Диктанта Победы может стать любой желающий. Для этого регистрируйтесь на сайте диктантпобеды. рф или в мобильном приложении «Диктант Победы». Адрес ближайшей площадки можно найти там же.

В Курске будет работать 86 площадок. Впервые в акции участвуют четыре площадки Централизованной системы библиотек города Курска (ЦГБ им. Ф. А. Семенова, КЦСЧиД им. П. А. Михина, КЦСЧиД им. А. П. Гайдара, библиотека-филиал № 1), а также выставочный центр «Курск — Город воинской славы» Центра историко-культурного наследия города Курска.

3 сентября в 12.00 необходимо прийти на свою площадку, получить, заполнить и сдать на проверку бланк, в котором содержится 25 вопросов исторического теста. На ответы отводится 45 минут.

Результаты «Диктанта Победы» будут опубликованы на сайте диктантпобеды. рф в личном кабинете участника. Всем участникам предусмотрены памятные дипломы. Победители «Диктанта Победы» получают право на дополнительные баллы при поступлении в вуз.

Впервые Диктант Победы провели 7 мая 2019 года. В нем приняли участие более 150 тысяч человек в возрасте от 9 до 90 лет из 24 стран. В 2022 году свои знания о Великой Отечественной войне проверят более 1 млн человек по всему миру.

Приглашаем всех курян принять участие в международном историческом диктанте!