От ковид умерла 80-летняя курянка

Курянам рекомендуют сделать прививки Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 2 сентября с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 127 220 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 435 - за минувшие сутки. В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 323 человека, на ИВЛ – двое (неинвазивная).

По оперативным данным с начала пандемии в регионе от ковид скончались 2504 человека. В том числе за последние сутки - женщина 80 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.