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Здоровье2 сентября 2022 6:49

От ковид умерла 80-летняя курянка

За сутки коронавирус подтвердился у 435 человек в регионе
Ольга ДАНИЛОВА
Курянам рекомендуют сделать прививки

Курянам рекомендуют сделать прививки

Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 2 сентября с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 127 220 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 435 - за минувшие сутки. В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 323 человека, на ИВЛ – двое (неинвазивная).

По оперативным данным с начала пандемии в регионе от ковид скончались 2504 человека. В том числе за последние сутки - женщина 80 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.