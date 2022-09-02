Курянка Светлана Сапелкина завоевала серебро на Спартакиаде учащихся России по тяжелой атлетике

Светлана Сапелкина (слева). Фото со страницы "комитет по ФК и спорту Курской области" в VK.

В СК СКО «Смена» в селе Сукко (Краснодарский край) завершились финальные соревнования по тяжелой атлетике в рамках XI летней Спартакиады учащихся России.

В весовой категории до 40 кг втрое место заняла Светлана Сапелкина из Курской области. По сумме рывка и толчка она подняла 79 кг. Победу с таким же результатом праздновала Виктория Тарабрина (Омская область). Третьей стала Наталья Чаузова (Новосибирская область) – 78 кг.

Тренируется Света под руководством Юрия Иванова в спортивной школе олимпийского резерва "Урожай".

Как сообщалось ранее, куряне завоевали три медали на домашнем Кубке страны по спортивному туризму. В соревнованиях экипажей победили гости из Санкт-Петербурга.

Тем временем, курские баскетболистки вышли в полуфинал Всероссийской Спартакиады. Во втором матче турнира наши девушки одолели соперниц из Омской области.