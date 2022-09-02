Юрий АМЕРЕВ: Задача депутата - работать на результат

И все-таки председатель Курской областной Думы Юрий Амерев нашел время, чтобы ответить на вопросы о том, как работают и какие насущные проблемы решают депутаты седьмого созыва.

- Юрий Михайлович, на двенадцатом заседании Думы был принят новый Устав Курской области. Вы назвали это историческим событием. Насколько документ важен для региона?

- Прежний Устав был принят почти двадцать лет назад. Область жила, развивалась, строилась по тем законопроектам, которые были обозначены в предыдущем Уставе. Совсем другие трудности были в то время, другие задачи стояли и перед нашей областью, и перед обществом в целом. За два десятилетия в нашей жизни изменилось многое: социальная сфера, экономика, промышленность. Изменились цели и задачи, поменялась даже Конституция страны. Поэтому я назвал это событие историческим.

Хотелось бы сказать спасибо работникам юридического департамента, аппарату Курской областной Думы и депутатам, которые приложили много сил, чтобы разработать важный, серьезный законопроект.

- Депутаты проголосовали единогласно. Что это: стопроцентная сознательность народных избранников или пришлось использовать рычаги влияния?

За десять месяцев депутаты Курской областной Думы провели 13 заседаний и приняли около 200 нормативно-правовых актов.

- Парламентарии, безусловно, проявили сознательность. Многие прервали отпуска, чтобы присутствовать на заседании.

Надо отметить, что над новой редакцией работали долго, в тесном взаимодействии с администрацией, с профильными комитетами. Собирали конструктивные предложения. Выслушивали мнение каждого. На заседаниях комиссий, в рабочих группах без споров и дебатов, конечно, не обошлось…Но в этом как раз и заключается профессиональная работа депутатов, когда они из разных мнений складывают в конце концов одно единственное решение. Если решение принимается единогласно всеми партиями, всеми депутатами, это говорит о том, что оно действительно профессионально проработано. Все работали на результат.

А что касается рычагов влияния, то они очень просты: убеждение, доказательства и приход к одному знаменателю. После детального обсуждения Устава приняли решение: голосовать за.

- На днях губернатор провел встречу с руководителями думских фракций. Какие вопросы обсуждали?

- Роман Владимирович Старовойт - человек новой формации. Он лидер правящей партии «Единая Россия», но, как губернатор большого региона, прекрасно понимает, что нужно выстраивать отношения и с другими политическими партиями, которые являются выразителями мнения различных слоев населения. Это не просто идея или красивый жест со стороны губернатора к партиям и депутатам. Это веяние времени.

На встрече, которая проводилась впервые, но, надеемся, станет традиционной, каждый высказывал свое мнение по проблемам, которые сегодня волнуют население, и предлагал пути решения по социально-экономическому развитию области.

- Вопросы, связанные с учетом и выполнением наказов избирателей, всегда актуальны. Что удалось решить, а что пришлось отложить, как говорится, в долгий ящик?

- У нас составлен реестр наказов избирателей (1300 пожеланий высказали жители в ходе предвыборной кампании), который согласован с администрацией. Все наказы разного срока исполнения, есть разовые, они требуют точечного вмешательства. Хорошо летом работали дорожники и уже доложили о завершенных тех или иных объектах в разных уголках области. Идет активная подготовка коммунального хозяйства и многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду. То, что можно решить в плановом порядке, естественно, решается.

В то же время есть наказы, которые носят глобальный характер, они касаются большого строительства, включения в областную или федеральную программы, касаются большого количества наших избирателей. Я думаю, что совместными усилиями с администрацией региона большинство наказов будет исполнено.

- Каким Вы видите новый состав городского собрания?

- Внимательно наблюдаю за ходом предвыборной кампании. Хотел бы отметить, что это одни из самых спокойных выборов на сегодняшний день. Связываю это с тем, что партии созрели, устоялись, перешли от абстрактных лозунгов к конкретным делам. Ушло время партий-пиарщиков. Изменилось поведение и самих кандидатов. Абсолютное большинство из них ведут работу путем размещения агитационных материалов, проводят встречи с избирателями, выслушивают их наказы и предложения.

Меняется поведение и самих избирателей. Куряне научились отделять зерна от плевел, оценивать программу кандидатов и анализировать ее. Помните, звучали ничем не подкрепленные обещания: мы увеличим пенсии в регионе до 30 тысяч рублей; мы отменим ЕГЭ. Общество начинает внимательно относиться к процессу выборов. Мы должны это поддерживать, развивать и воспитывать такое отношение в обществе.

Выборы не разовая пиар-кампания, а вдумчивое принятие решения каждым человеком. Приходит время настоящих депутатов, которые в городском собрании смогут решать проблемы и нашего города в целом, и своих земляков в частности. Мне, безусловно, хотелось бы видеть новый состав профессиональным, порядочным, народным. Думаю, что так и будет.

Всегда неприятно наблюдать, когда парламентарии, получив мандат, продолжают саморекламу. Основная работа депутата - принятие законов, по которым будет жить общество. И чтобы законы были приняты грамотно, правильно и своевременно, депутаты должны работать профессионально. Приведу пример. За десять месяцев Курская областная Дума провела 13 заседаний и приняла около 200 нормативно-правовых актов, мы не провалили и не отклонили ни одного.

Могу привести и другой пример. Ко мне обратился депутат с предложением разработать новую систему образования, которую сегодня много критикуют. Инициатива, в принципе, хорошая. Посмотрел его резюме, и оказалось, что у самого депутата неполное среднее образование. Комментарии, как говорится, излишни.

- 23 августа страна отмечала окончание битвы на Курской дуге. В 2023 году круглая дата - 80 лет. Поступило предложение сделать этот день выходным. Ваше отношение?

- Предложение прозвучало от главы региона. Считаю его правильным. Выходной день летом, который можно провести в кругу семьи, - это прекрасно. Можно съездить на экскурсию по местам боев, сегодня в области много таких памятных уголков. Сам я коренной курянин и с детских лет помню рассказы в школе о значении Курской битвы. Знаю, что земля наша обильно полита кровью советских воинов, которые отдали свои жизни за светлое будущее своей родины. Это хороший воспитательный момент. Мы внимательно изучим все нюансы и рассмотрим предложение сделать 23 августа выходным днем на заседании Думы. Уверен, большинство нас поддержит.

- На депутатах, принимающих законы, всегда лежит большая ответственность. Особенно в наше непростое время. Как решаются вопросы социальной направленности?

- Такие вопросы рассматриваются практически на каждом заседании областной Думы, ведь они имеют первоочередное значение для абсолютного большинства населения. Мы понимаем, что локомотив нашего общества - это экономика, промышленность, сельское хозяйство, строительство. Это фундамент, база для получения финансов. Тратить финансы необходимо на здравоохранение, образование, социальную сферу, одним словом, на защиту населения.

Решать вопросы надлежит из соображений здравого смысла, финансовых возможностей и потребностей того или иного муниципального образования. Принимая решение, отвечаем на два вопроса: что в данный момент важнее: еще одна больница и школа или Ледовый дворец - и на что хватит материальных ресурсов.

В преддверии нового учебного года депутаты в своих округах оказывают помощь малообеспеченным семьям в подготовке детей к школе. Школьные годы - одни из самых запоминающихся и чудесных в жизни каждого ребенка. Пользуясь случаем, хочу поздравить наших педагогов, учеников и их родителей с Днем знаний. Всем благополучия и успехов в новом учебном году.