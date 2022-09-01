Курские баскетболистки вышли в полуфинал Всероссийской Спартакиады

Выиграв сегодняшний матч, наши землячки вышли в четвертьфинал, где встретятся с одной из команд группы А, в которой оказались республика Коми, Оренбургская и Вологодская области. Фото со страницы ЖБК "Динамо" в VK.

Сегодня, 1 сентября, в столичном «Баске Холле» состоялся матч в группе «Б» баскетбольного турнира среди женщин в рамках Всероссийской Спартакиады. Если с Москвой курянки сохраняли подобие интриги, то сибирских девушек уничтожили уже к исходу первой четверти (21:9). Один только рывок 15:0 в форме ответа на стартовые 4:0 Омской сборной чего стоил. В дальнейшем преимущество только росло. Выиграв все четыре игровых отрезка, Курская область оформила победу с перевесом в 20 очков – 70:50.

Наибольший вклад в успех курянок внесли Елизавета Комарова (15 очков + пять передач), Анна Буровая (14 очков + четыре передачи) и Елизавета Шабанова (11 очков + семь подборов).

Выиграв сегодняшний матч, наши землячки вышли в четвертьфинал, где встретятся с одной из команд группы А, в которой оказались республика Коми, Оренбургская и Вологодская области. Финал женского баскетбольного турнира Всероссийской Спартакиады пройдет 5 сентября. Начало в 19:00.