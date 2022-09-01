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Общество1 сентября 2022 13:06

В Курской области пройдет фестиваль энергосбережения

Гостям представят выставку современных разработок
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Мероприятие состоится в Курчатове

Мероприятие состоится в Курчатове

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курская область присоединится к фестивалю энергосбережения и экологии «Вместе ярче». Это всероссийская акция по экологическому просвещению и привлечению внимания к вопросам бережного отношения к энергоресурсам, труду энергетиков. В этом году фестиваль пройдет 3 сентября в Курчатове на набережной Парка культуры и отдыха «Теплый берег-2». Торжественное открытие фестиваля в 11:00.

Гостям представят выставку современных разработок и изобретений «Бульвар энергоэффективности и технологий ТЭК». Посетители узнают о способах экономии энергии в быту и современных технологиях, внедряемых на предприятиях. Пройдут конкурсы красок, рисунков на асфальте и лучших лозунгов. Также запланировано выступление Губернаторского камерного оркестра и творческих коллективов Курской области. Завершится праздник дискотекой.