Со 2 сентября движение по улице Горького в Курске будет закрыто

В городе идет подготовка к празднику Фото: Светлана ВОЛКОВА

Со 2 сентября движение по улице Горького будет закрыто.

- Специалистам нужно время на монтаж десяти домиков в зоне уличной еды; розовой фотозоны возле дома № 21; флажковых перетяжек; исторических информационных табличек перед жилым домом 1954 года, домом Гладкова 1890 года, домом Переплетенко второй половины XIX века и Сергиево-Казанским собором; входной арки «Курск 990».; раскраски для детей; 40-метрового полотна для фестиваля граффити; столов, барных стоек, стульев, паллет, урн, биотуалета, - пояснили в мэрии.

Дворы не будут задействованы в праздновании, а горожане могут рассчитывать на быстрый приезд скорых и аварийных служб, предусмотрены подъезды к домам, сказали в горадминистрации.