В Курске пройдут «Папа-Старты»

«Папа-старты» — это хороший способ укрепить семейные отношения, считают организаторы Фото: Светлана ВОЛКОВА

4 сентября в 11.45 в сквере «Молодежный» будет дан старт городским соревнованиям автомобильных семейных экипажей «Папа-Старты».

Участников семейного автоквеста ждут увлекательные интеллектуальные и экстремальные задания на этапах, море драйва и позитива, километры хорошего настроения.

24 семейных экипажа, участников автомобильного квеста, перемещаются по индивидуальному маршруту по улицам города. Прежде чем попасть на этапы, командам предстоит разгадать головоломки с адресом его проведения.

Победителем становится семейная команда, прошедшая все этапы без исключения и показавшая на каждом этапе наилучший результат.

«Папа-старты» — это хороший способ укрепить семейные отношения, ведь для выполнения заданий на контрольных точках, экипажам потребуются чувство взаимопонимания, взаимовыручка, умение действовать в нестандартной обстановке, физическая сила и смекалка.