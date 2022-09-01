На каждого курского школьника родителям перечислят 1500 рублей

С 1 сентября в школах города приступят к работе 2675 учителей Фото: Светлана ВОЛКОВА

К новому учебному году на детей в Курской области будет перечислена единовременная выплата в размере 1500 рублей из регионального бюджета.

- Выплата беззаявительная, ее перечислят в ближайшее время. Также каждому первокласснику подарим набор канцтоваров, - сообщили в администрации региона.

Всего в этом учебном году в Курской области за парты сядут более 120 тысяч школьников.

К занятиям 1 сентября в Курске приступили 52895 учащихся, из них в первый класс пошли 6036 человек.

Как рассказали в комитете образования города, в Курске работают 62 школы и Курская православная гимназия во имя преподобного Феодосия Печерского, из них 13 — с количеством учащихся больше тысячи человек.

За последние три года в регионе построены семь детсадов и четыре школы.

В 70 кадетских классах в этом году будет обучаться около 1600 детей. 222 группы продленного дня открыты в 54 школах областного центра, в них зачислено 5175 учащихся.

С 1 сентября в школах города приступят к работе 2675 учителей, в том числе 61 выпускник КГУ 2022 года.

Ранее КП сообщала, что в Рыльском районе Курской области на дистанционный формат обучения перевели с 1 сентября Бегощанский и Нехаевский филиалы Большегнеушевской школы, а также Локотскую школу и два ее филиала – Козинский и Обестянский.

- На данный момент в нашем регионе на дистанционном обучении будут находиться 1 196 обучающихся из 16 школ и семи филиалов, - уточнили в администрации Курской области.