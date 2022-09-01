1 сентября ВСУ попытались обстрелять приграничное село Курской области

В Глушковском районе российские военные работали над выполнением боевых задач Фото: Светлана ВОЛКОВА

Утро 1 сентября началось с попыток обстрела ВСУ приграничного села Гордеевка в Кореневском районе. Все они, к счастью, закончилось недолетами. Пострадавших и разрушений нет.

Громко было и рядом с селом Алексеевка Глушковского района, но здесь российские военные работали над выполнением боевых задач. Школа в Алексеевке, как и школа в соседнем с Гордеевкой селе Троицкое, начала учебный год в дистанционном режиме.

Дети и учителя в классы не приходили, они находились дома. В 17 домовладениях села Алексеевка, где из-за действий ВСУ регулярно страдает вышка сотовой связи, по распоряжению губернатора региона здесь поставили усилители мобильного сигнала, сообщили а обладминистрации.

Ранее КП сообщала, что в Рыльском районе Курской области на дистанционный формат обучения перевели с 1 сентября Бегощанский и Нехаевский филиалы Большегнеушевской школы, а также Локотскую школу и два ее филиала – Козинский и Обестянский.

- На данный момент в нашем регионе на дистанционном обучении будут находиться 1 196 обучающихся из 16 школ и семи филиалов, - уточнили в администрации Курской области.