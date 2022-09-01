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Здоровье1 сентября 2022 7:24

За сутки ковид подтвердился у 427 курян

Летальных случаев нет
Ольга ДАНИЛОВА
Курянам рекомендуют сделать прививки

Курянам рекомендуют сделать прививки

Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 1 сентября с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 126 785 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 427 - за последние сутки. В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 318 человек, на ИВЛ – трое (двое – инвазивная, один – неинвазивная).

По оперативным данным с начала пандемии от ковид в регионе скончались 2503 человека. За минувшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.

КП уже сообщала, что с 25 августа в Курской области ввели противокоронавирусные меры. Пока они носят всего лишь рекомендательный характер.

Так, в Курской области рекомендуют соблюдать масочный режим в закрытых помещениях. Руководителям предприятий и организаций также рекомендовано организовать фильтры при входе в административные и другие здания для раннего выявления работников с повышенной температурой тела и признаками острых респираторных инфекций. Также будет усилена дезинфекция на рабочих местах, в общественном транспорте и местах массового пребывания людей, сообщает администрация региона.

При признаках ОРВИ рекомендовано не заниматься самолечением, а остаться дома и вызывать врача. Для больных коронавирусом возобновится СМС-информирование - им будут напоминать, что нужно соблюдать режим самоизоляции.