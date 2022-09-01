В Курске появляются новые арт-объекты ко Дню города

Курск отметит День города 4 сентября Фото: Светлана ВОЛКОВА

На площади Перекальского установили куб с логотипом празднования юбилея. Кстати, новая инсталляция будет светиться вечером.

А на площади Дубровинского, при переключении сигналов светофора звучит соловьиная трель. К установленному недавно здесь соловью, можно подойти дождавшись зеленого сигнала светофора и сделать фото на память, сказали в мэрии.

Ранее КП сообщала, что 4 сентября улица Горького станет пешеходной. Можно будет прогуляться с семьей и друзьями по праздничным выставкам и узнать много нового о любимом Курске.

Рассказываем о том, что будет на Исторической площадке. Клуб исторической реконструкции «Русь» организует целый средневековый городок, в котором гости смогут посмотреть как жили наши предки.

Этнограф Людмила Немцева представит исторические костюмы, в которых ходили курские красавицы сто лет назад.

А еще кондитер Ольга Рагулина проведет мастер-класс по росписи любимого угощения во все времена — пряника.

Историческая площадка разместится на пересечении улицы Горького и Серафима Саровского, недалеко от Свято-Троицкого монастыря.

Ждут всех с 12:00 до 18:00.