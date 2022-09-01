Максим Копейко из Курской области стал призером Спартакиады учащихся России по дзюдо

Максим Копейко (второй справа). Фото с сайта fcpsr.ru.

В футбольно-легкоатлетическом манеже столицы Мордовии завершились финальные соревнования по дзюдо в рамках XI летней Спартакиады учащихся России. В весовой категории до 50 кг бронзовую медаль завоевал курянин Максим Копейко. Вторым стал Магомед Абдулаев (Чеченская республика), победу праздновал Александр Сидоренко (Санкт-Петербург). Еще одно третье место наряду с Максимом занял Амир Пшибиев (Кабардино-Балкарская республика).

Как сообщалось ранее, куряне завоевали три медали на домашнем Кубке страны по спортивному туризму. В соревнованиях экипажей победили гости из Санкт-Петербурга.

Тем временем, курский «Авангард» вышел в 3-й раунд Кубка России. На своем поле подопечные Дениса Герщуна одолели столичный «Сахалинец».