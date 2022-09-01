Куряне завоевали три медали на домашнем Кубке страны по спортивному туризму

В командном зачете первое место заняла Курская область, второе – Санкт-Петербург, третье – Брянская область. Фото со страницы "Комитет по ФК и спорту Курской области" в VK.

На Михайловском водохранилище в Железногорском районе состоялся Кубок России по спортивному туризму на парусной дистанции. В соревнованиях экипажей лучшими стали петербуржцы Максим Буриков и Светлана Суворкина. Два других призовых места достались курским спортсменам. Серебро у Алексея Сивкова и Ирины Малеги, Бронза – у Андрея Скоморохова и Наталии Фичуровой.

В командном зачете первое место заняла Курская область, второе – Санкт-Петербург, третье – Брянская область.

Как сообщалось ранее, курский «Авангард» вышел в 3-й раунд Кубка России. На своем поле подопечные Дениса Герщуна одолели столичный «Сахалинец».