Курский «Авангард» вышел в 3-й раунд Кубка России

В двух матчах куряне забили "Сахалинцу" девять мячей, пять из них на счету Михаила Земскова. Фото со страницы ФК "Авангард" в VK.

Сегодня, 31 августа, курский «Авангард» в рамках второго раунда «Пути регионов» Кубка России принимал на своем поле московский «Сахалинец». Клубы уже встречались в рамках второй лиги в этом сезоне, и та встреча на столичной земле завершилась сокрушительной победой курян – 7:1.

Конечно, москвичи рассчитывали на реванш, но уже к середине первого тайма сдулись. В составе хозяев отличились Игорь Гершун (7-я) и Михаил Земсков (23-я). Обеспечив комфортный перевес, «Авангард» спокойно довел встречу до победы – 2:0. Кстати, с учетом матча чемпионата Земсков отгрузил «Сахалинцу» уже пять мячей. Ждем продолжения во втором круге.

Как сообщалось ранее, вчера, 30 августа, курские баскетболистки победили москвичек в стартовом матче Всероссийской Спартакиады. Лучшим снайпером стала Елизавета Шабанова (16 очков).