На День города в Курске откроется Эко-парк

Курск готовится отметить знаменательную дату Фото: Светлана ВОЛКОВА

В День города 4 сентября на улице Горького в Курске развернет свою экспозицию курский Эко-парк.

Работа творческой площадки начнется в 10.00. Курян и гостей города ждут различные мастер-классы, в том числе по цветочному оригами. Желающие смогут попробовать вкусный фито-коктейль и полюбоваться животными в мини-зоопарке.

Отметим, что Эко-парк — это уникальное место в городе, в котором можно не только отдохнуть, но и узнать что-то новое, а после посещения творческой площадки горожанами парк сможет найти своих постоянных гостей.