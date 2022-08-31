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Звезды31 августа 2022 11:29

На День города в Курске откроется Эко-парк

Работа творческой площадки начнется в 10.00
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Курск готовится отметить знаменательную дату

Курск готовится отметить знаменательную дату

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В День города 4 сентября на улице Горького в Курске развернет свою экспозицию курский Эко-парк.

Работа творческой площадки начнется в 10.00. Курян и гостей города ждут различные мастер-классы, в том числе по цветочному оригами. Желающие смогут попробовать вкусный фито-коктейль и полюбоваться животными в мини-зоопарке.

Отметим, что Эко-парк — это уникальное место в городе, в котором можно не только отдохнуть, но и узнать что-то новое, а после посещения творческой площадки горожанами парк сможет найти своих постоянных гостей.