В Курске банкира подозревают в работе на мошенников

Полиция завела дело по статье "Мошенничество" Фото: Светлана ВОЛКОВА

Сотрудники УМВД России по Курску задержали подозреваемую в мошенничестве в отношении пенсионеров.

- Злоумышленница работала в одном из банков. Тем не менее, используя популярный мессенджер, она нашла криминальную подработку – выезжать на указанные кураторами адреса и забирать деньги у людей, после чего перечислять заказчикам через банкоматы. Женщина была осведомлена о противоправном характере этой работы и в качестве вознаграждения оставляла себе 10% от полученной суммы.

Полицейские установили местонахождение подозреваемой и задержали ее. В тот день она посетила семью пенсионеров, которые были уже психологически обработаны ее работодателями. Кураторы сообщили пожилым людям, что их родственница стала виновницей дорожно-транспортного происшествия, для минимизации последствий которого якобы необходимо сто тысяч рублей. Потерпевшие завернули деньги в полотенце, положили в пакет с другими вещами и отдали злоумышленнице, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователем следственного отдела УМВД России по городу Курску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 159 УК РФ.

- Есть основания полагать, что подозреваемая может быть причастна к совершению аналогичных преступлений. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается, - уточнила Ирина Волк.