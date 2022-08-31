31 августа курский «Авангард» начнет поход за Кубком страны

Для владельцев сезонных абонементов вход на игру свободный. Фото со страницы ФК "Авангард" в VK.

Сегодня, 31 августа, курский «Авангард» стартует в Кубе России-2022/23. В рамках второго раунда «Пути регионов» (или проще говоря, в 1/128 финала) наши парни сыграют с московским «Сахалинцем». Начало игры на стадионе «Трудовые резервы» – в 18:30.

Отметим, что команды подходят к черноземному дерби с совершенно разными эмоциями. Хозяева не знают поражений и единолично лидируют в подгруппе 1 группы 3 второй лиги. Гостей штормит то и дело, и хотя они пятые, но домашнее поражение от «Авангарда» (1:7) до стих пор вызывают улыбку у соперников московского клуба.

Билеты на сегодняшний матч можно купить в кассах стадиона: они возобновят работу с 15:00. Для владельцев сезонных абонементов вход свободный.

Как сообщалось ранее, вчера, 30 августа, курские баскетболистки победили москвичек в стартовом матче Всероссийской Спартакиады. Лучшим снайпером стала Елизавета Шабанова (16 очков).