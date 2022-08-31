Сломанные в Курске вандалами рябины попытаются восстановить

Хулиганов разыскивают Фото: Светлана ВОЛКОВА

КП уже сообщала, что неизвестные сломали стволы молодым рябинам в Курске на проспекте Клыкова и тем самым сильно травмировали деревья. Сотрудники комитета городского хозяйства попытались сразу же спасти молодые деревья. Они сделали обрезку и обработали специальным средством раны, сообщили в мэрии.

Озеленители будут наблюдать за деревьями и вести тщательный уход. Однако при подобных повреждениях рябины восстановятся не скоро, отметили в комитете.

Сотрудники комитета городского хозяйства убедительно просят всех, кто стал свидетелем этого происшествия, сообщить по номеру по телефону 740-248.