В День города на Боевке пройдут концерт, заплыв на Sup серфах и турнир по шахматам

Курян и гостей города ждут на Боевке Фото: Светлана ВОЛКОВА

День города — праздник, который охватит практически весь Курск, и конечно же, пикник-парк «Новая Боевка» не останется в стороне.

4 сентября здесь пройдут сразу несколько мероприятий.

Первое это самый массовый заплыв на Sup серфах. Всех желающих ждут в 17:00 на пляже пикник-парка. До 18:00 можно совершить красивое речное путешествие в отличной компании. Маршрут уже выбран.

Еще одно мероприятие начнется в 18:00. На сцене парка выступит популярная и любимая тысячами гостей «Новой Боевки» кавер-группа Каба4ки.

Помимо этого, есть и интеллектуальный бонус. В 16:00 на базе шахматной зоны «Активного города» (парк профессий), пройдет открытый блицтурнир.