Курские баскетболистки победили москвичек в стартовом матче Всероссийской Спартакиады

Курским баскетболисткам мало кто в состоянии составить конкуренцию на российской арене. Фото со страницы ЖБК "Динамо" в VK.

Сегодня, 30 августа, в столичном «Баске Холле» состоялся матч в группе «Б» баскетбольного турнира среди женщин в рамках Всероссийской Спартакиады. Курская область, составленная из игроков сильнейшего клуба страны – «Динамо» встречалась с Москвой, то есть с клубом МБА, занявшим по итогам прошлого сезона третье место.

Уже в первой четверти наши девушки показали, что думают исключительно о победе, добившись комфортного перевеса в семь очков (20:13). И даже неудача во втором отрезке (18:21) не поколебала настрой курянок. По сути, исход встречи был предрешен после третьей четверти (18:14). Максимум на что хватило москвичек, так это на ничью на финише (18:18). Итог – 74:66 в пользу Курской области.

Лучшим снайпером стала Елизавета Шабанова (16 очков). Аделина Абайбурова и Ольга Фролкина набрали по 11 очков. 1 сентября Курская область сразится с Омской областью. Начало в 16:30. В плей-офф выйдут две лучшие команды группы Б.

В случае выхода в четвертьфинал Курская область будет играть с лучшими командами группы А, в которой оказались республика Коми, Оренбургская и Вологодская области. Финал женского баскетбольного турнира Всероссийской Спартакиады пройдет 5 сентября. Начало в 19:00.