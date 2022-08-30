ВСУ 30 августа обстреляли два курских села

Об обстреле сообщил губернатор Курской области Фото: Светлана ВОЛКОВА

30 августа под минометный обстрел ВСУ попали два приграничных села Глушковского района Курской области — Алексеевка и Елизаветовка.

- В Алексеевке противник, судя по всему, вновь пытался уничтожить вышку сотовой связи. В ее окрестностях зафиксировано возгорание травы, также загорелась скирда соломы на ферме, - сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

В Елизаветовке пострадало шесть частных домов, повреждения получили, в основном, крыши и окна. Жертв среди мирного населения нет. Однако под обстрел в Елизаветовке попал животноводческий комплекс, в котором содержится крупный рогатый скот элитной голландской породы. Более 20 животных, к сожалению, погибли.