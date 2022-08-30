При помощи Сбера в Черноземье появится ESG-карта

Она поможет быстрее найти ближайшие пункты раздельного сбора мусора

Проект «Сберегаем то, что любим» призван привлечь внимание к экологии и заботе об окружающей среде. Инициатива уже реализована на карте Воронежа в 2ГИС - любой желающий может найти ближайшие пункты раздельного сбора мусора, например, бумаги, стекла, пластика, батареек. Для этого нужно начать вводить в поиске слово «сберегаем» - сервис подскажет адреса 26 точек приема различных видов мусора. Они отмечены особыми иконками на карте, по каждой точке приведена дополнительная справочная информация о времени работы пункта и о том, что именно здесь принимают на утилизацию. В геосервисе можно построить маршрут до выбранного места - например, на общественном транспорте, автомобиле, велосипеде, самокате или пешком.

Андрей Леонов, заместитель председателя Центрально-Черноземного СберБанка ПАО Сбербанк:

«Поддержка экологических инициатив – часть ESG-стратегии Сбера. Мы считаем, что очень важно проявлять заботу об экологии. Новый проект поможет жителям Черноземья быстро и просто находить информацию, которая необходима при ответственном сборе мусора. В прошлом году Сбер в Черноземье собрал 520 тонн сырья для вторичной переработки. При этом мы стараемся активно вовлекать в экологическую повестку своих партнеров и клиентов. Создание интерактивной карты как раз один из таких примеров».

2ГИС располагает информацией о местах приема сырья в Воронежской области. В ближайшее время к проекту подключатся и другие регионы Черноземья: Белгородская, Липецкая, Курская, Орловская и Тамбовская области.

Проект открыт для участия общественных организаций и регионального бизнеса.